«Хочешь сделать политическую карьеру – забудь про рынок. Венесуэла – вот истинный маяк», - политолог высмеял энергоэксперта Геруса

Энергоэксперт Андрей Герус отказывается от своей позиции в поддержку рыночной экономики, свободного рынка газа и справедливой рыночной цены в угоду потенциальной политической карьеры – желание попасть в список Юлии Тимошенко. Об этом в Facebook написал политолог Кирилл Сазонов.



«Сегодня ты за рынок - а завтра за госрегулирование. Обратный переход мне еще понятен - человек поумнел, отказался от социалистической парадигмы и хочет жить в стране с рыночной экономикой. А для реверса какая причина? Ничего личного, просто бизнес? Или просто политика? Это я сейчас наблюдаю за своим любимым экспертом в энергетике Андреем Герусом и его волшебными превращениями. От рынка электроэнергии он в последнее время отошел. Зато переключился на рынок газа. И ведь раньше совершенно логичные вещи писал - про рыночную экономику, свободный рынок газа, справедливую формулу Дюссельдорф+. Я не понимал, как можно ругать Роттердам+ и при этом соглашаться с Дюссельдорф+, но по второму пункту полностью соглашался. И тут - вуаля! Юлия Владимировна призывает на службу всех желающих. А дальше магия - волшебное превращение».



По словам политолога, риторика неких справедливых цен присуща именно штабу Юлии Тимошенко. «И на презентации нового курса вчерашний сторонник рыночной экономики и либеральных реформ уже рассказывает про хибний импортный паритет и справедливую цену на газ. Да, в этой тусовке нужны именно такие тезисы. Хочешь сделать там карьеру - забудь про рынок. Венесуэла - вот истинный маяк. Себестоимость, фиксированные государством цены на колбасу, простите, на газ - вот постулаты этой религии. Мне искренне жаль. С другой стороны, может есть объективная причина? Может, его на партийной тусовке укусил Кучеренко и теперь вернуть человека в рыночную экономику уже невозможно?», - сказал Сазонов.



Экс-член НКРЭКУ и глава Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус известен как последовательный критик формулы «Роттердам+», влияющей на тарифы для промышленных потребителей электроэнергии. При этом ранее он не раз выступал в поддержку формулы Дюссельдорф+, согласно которой устанавливаются тарифы на газ в привязке к международным индексам.

