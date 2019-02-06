Украина решила разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, заключенного 18 апреля 1995 года. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.



Документ признает необходимость двустороннего информационного обмена правовыми актами в сфере гражданского права, арбитражного процесса, трудоустройства, социального страхования и обеспечения, предпринимательской деятельности, промышленности, транспорта и связи, образования, науки, культуры, охраны здоровья, обороны, таможенного дела, юстиции, уголовного законодательства, внешней политики и международных отношений, международного частного права, внешнеэкономических отношений - всего - 44 пункта.



Согласно статье 9 соглашения, оно "остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".



Украина за последние месяцы разорвала целый ряд соглашений с Россией в различных сферах. В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

