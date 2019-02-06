НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.



Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.



"Через несколько минут мы подпишем протокол о вступлении Македонии в альянс. Это исторический момент", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая торжественную церемонию подписания. Он приветствовал решение Македонии сменить название для урегулирования конфликта с Грецией, "что способствовало региональной безопасности", а также приверженность Скопье "демократии и пути реформ".



В свою очередь Никола Димитров заявил, что смена названия и вступление стало возможными "благодаря лидерству премьер-министров Македонии Зорана Заева и Греции Алексиса Ципраса". "Для нас НАТО - это семья, которая обещает безопасность, которая стремится сделать мир лучшим местом, которая обеспечивает свободы и демократические ценности", - отметил он.



НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.



Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.



