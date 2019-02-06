Кабмин сменил главу Министерства агрополитики

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил вместо него заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.



Напомним, Максим Мартынюк был назначен временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия 7 декабря 2018 года.

