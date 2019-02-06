Больная и голодная, но частично свободная...

Вот представьте такую картинку: человек захотели пожрать, пошел в магазин, а денег на еду у него, оказывается, не хватает. От такого откровения ему резко поплохело, он ломанулся в больничку, а там реформы, и нет ни врачей, ни лекарств. Попробовал протестовать: дескать, за что стоял майдан, как я с коростой поеду в Европу по безвизу? А ему в больнице сначала показали портрет и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с распущенными и на вид плохо вымытыми волосами, затейливо ниспадающими космами на плечи, и он понял, ЧТО и КТО с косой его ждет, если он не закроется.



А потом вообще вызвали полицию, а та начала присматриваться: а не сепаратист ли ты часом? Путиным посланный, чтобы продать ему же государственную тайну, параллельно посягнув на территориальную целостность «нэньки» и святую нерушимость ее неприкосновенных границ?



Скажете: так не бывает. А над вами посмеются и в магазине, и в больничке, и в полиции. Потому что это – Украина и ее нация сегодняшние. Во всей красе. С самыми разнообразными нюансами. И так надоевшая всем, что на вонь и пакости, от нее исходящие, уже не обращают внимания даже те, кто на майдан этот самый нацию и погнал. Более того – вам самому предложат пройтись по этому маршруту, чтобы испытать на себе эти майданные изыски. Для пущей убедительности, так сказать...



Еще в прошлом году, практически в преддверии 4-й годовщины Святого майдана, в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы для Совбеза ООН было прямо сказано: Украина внесена в список стран, население которых голодает. То есть шла в Европу, где молочные реки в кисельных берегах манили ништяками, а вышла в Африку, где много не только диких обезьян, но и негров (пардон, афролюдей небелого цвета), которые тоже жрать хотят. И это, конечно, картинка: богатая прекрасными черноземами страна, которая еще 30 лет назад давала 40% сельхозпродукции СССР, сегодня в одном ряду с «грандами» нищеты и разорения. С такими, как Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.



Сейчас перед нацией маячит 5-я годовщина майдана, маня торжественностью момента, но, увы, не едой. Потому что, по данным Государственной службы статистики, в Украине стали меньше выпекать... хлеба. Пшеничного – на 10% меньше (производство составило более 395 тысяч тонн), ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба – минус 10% (до 299 тысяч тонн), диетического – на 7,6%. Повторяю, меньше (в общем, до 949 тысяч тонн).



По данным ведомства Супрун, только корью заболел 54 481 древний шумер – 20 204 взрослых и 34 277 детей. Со смертностью в среде заболевших Супрун пока похвастаться особо нечем – умерло всего 16 человек. Но, как говорится, лиха беда – начало. Супрун старается, и процесс продолжается. Только за январь нового года корь скосила уже 15 095 человек. Выдающийся, скажу вам, результат, обнадеживающий реформаторов на все сто! Это в 5 (повторяю, в ПЯТЬ) раз больше, чем за аналогичный январь 2018 года

Что сказал гарант нации, чьи «статкы», по словам все той же Тимошенко, за прошлый год увеличились в 82 раза? Правильно, он обнадежил нацию: «Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан. ...Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют – худшее уже позади

Но самое противное – в том, что сильнее всего сократилось производство ржаного хлеба – в 2018 году вдвое меньше, чем годом ранее. А это самый дешевый хлеб. То есть самым естественным спросом востребованный теми категориями укров, ариев и древних шумеров, которые отстояли-то на майдане и готовы даже ликовать по этому поводу, но живут как Бурунди или Гвинее-Бисау и ими, как было сказано выше, уже интересуется Продовольственная программа ООН. С горечью и досадой интересуется: нет у ООН денег на всех нищебродов и голодающих...И вот же чудеса – денег даже у ООН нет, а голодных в Украине становится все больше: среднестатистический шумер среднестатистической же древности, упитанности и достатка сегодня потребляет всего 26 кг хлеба в год. На пути в Европу по безвизу, где питаются очень хорошо. Например, французы и немцы едят по 54 килограмма хлеба на каждую свою толерантную душу, итальянцы – по 52 кг, и даже поляки наминают хлебушек за обе свои ляшьи щеки – по 56 кг.Упомянутая выше здравоохранительница нации пани Ульяна (так ее сам гарант нации величает), правда, не очень опечалена. Она – за ЗОЖ (здоровый образ жизни) во всем. Особенно в еде. Она и предложила нации путь спасения от хлебного голода: после того, как намочишь следы от реакции Манту или Пирке и посидишь горячим шумерским задом на холодном, спасаясь от гриппа и прочих ОРВИ, не надо слушать Тараса Черновола и обжираться черной икрой. Надо налегать на красную, перекладывая яства не хлебом насущным, а салатиками и фруктами. По-европейски, так сказать. Зря, что ли, гарант нации так топил за безвиз?И результат, как говорится, не заставил себя ждать. Ведь, судя по всему, цель 144 успешных реформ, начатых после майдана-2014, какова: не хватает хлеба на всех, значит, «всех» этих должно стать меньше. И эта цель достигается преотлично. Во-первых, нехватка еды уже работает на реформы вовсю: если взять потребление хлеба за маркер для численности населения (есть такая метода и в ООН), то согласно общепринятым пропорциям можно утверждать, что в Украине сегодня проживает от 25 до 30 миллионов человек. Остальные из официально оглашенной численности украинцев в 42 млн. чел. либо уже умерли незаметно для статистики, либо уехали из страны. Где-нибудь поработать и пожрать. Власти стараются дать понять: не беспокойтесь, не передохли, а выехали – от 8 до 10-12 млн. чел. по данным Минсоцполитики и МИД. И властям выгодно так говорить: не так изуверски они выглядят, расхваливая чудеснейший безвиз, дающий спасительную свободу передвижения...Во-вторых, упомянутая Супрун честно заработала погоняло «Доктор Смерть». Она хоть и не Юлия Тимошенко, но тоже «працюйе». И на фоне нехватки еды и чудовищного ухудшения ассортимента питания результаты ее работы видны невооруженным взглядом: в стране вымирают старики и хронические больные, недополучающие ни заботы, ни медикаментов (и нет, и слишком дорого), а для вполне себе здоровеньких граждан, особенно для их продолжающих упрямо рождаться детей в страну возвращаются эпидемии, которые считались типа побежденными при проклятом «совке». То ли они (эпидемии) поняли, что раз победила декоммунизация, то можно вволю покосить и декоммунизаторов, то ли такой-сякой медицинский геноцидишко, исподволь запущенный под видом реформы, – это часть плана по оздоровлению нации путем избавления от излишнего населения. И вот по итогам прошлого года, по данным ведомства Супрун, только корью заболел 54 481 древний шумер – 20 204 взрослых и 34 277 детей. Со смертностью в среде заболевших Супрун пока похвастаться особо нечем – умерло всего 16 человек. Но, как говорится, лиха беда – начало. Супрун старается, и процесс продолжается. Только за январь нового года корь скосила уже 15 095 человек. Выдающийся, скажу вам, результат, обнадеживающий реформаторов на все сто! Это в 5 (повторяю, в ПЯТЬ) раз больше, чем за аналогичный январь 2018 года.Один из судов в Киеве, правда, постановил – уволить Супрун с должности. Но если вы думаете, что за результаты работы, то вы ошибаетесь. Здесь все в порядке, так держать, как говорится. Супрун предложили убрать за то, что она – не гражданка Украины. Был бы у нее расово правильный паспорт нации, можно работать и эту нацию выкашивать без зазрения совести. А раз не шумерка, иди на фиг. И слава Богу, что у вымирающей нации есть ее гарант вымирания. Глава государства взял Супрун под крыло и сказал недвусмысленно: мол, «пани Уляна – громадянка» и может геноцид продолжать спокойно. А кто не доволен, тот пусть пользуется безвизом и спокойно торгует. Собой, своими руками, в конце концов частями своих организмов. Как может говорить о нехватке средств человек, у которого до сих пор две почки и все роговицы глаз?! Супрун же даже соответствующий закон продавила через Раду, чтобы любой мог потрошить свой ливер на продажу легко и без осложнений.Гарант нации, признав для блезиру, что «бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии», так прямо и рассказал, что: а) виноват во всем агрессивный Путин; б) что нужно делать – валить побыстрее из страны, а не требовать от властей, занятых реформами, какой-то пошлой еды. «...Я, сказал президент, – осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего». По его словам, касается это и молодежи, которая пытается найти возможность либо учиться, либо выехать за границу на заработки, чтобы не умереть с году. Вот это-то, уверен гарант, и хорошо. Это – главная заслуга власти, которая «нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире – рынок Евросоюза».И это, как вы понимаете, чистая правда: лес, мед, головы щучьи верченые и человеческие почки любого качества и возраста очень котируются на этом самом «крупнейшем рынке в мире – рынке Евросоюза». А в Америке как эти почки идут! Любо-дорого смотреть! А с какой неприкрытой завистью смотрят на Украину в Молдавии, чьи граждане доселе держали рынок нелегальной черной трансплантологии и продавали почки целыми селами. Но шумеры утерли им нос: дескать, знай наших, с Супрун мы не пропадем, весь мир завалим нашим демпинговым ливером!А что, не все ли равно, как пропадать? С двумя почками можно запросто и в любой момент умереть либо с голоду, либо от кори с туберкулезом, чумой, холерой или СПИДом. А вот освободившись от «ливера» за деньгу малую, можно какое-то время пожить. Не шибко жирно, потому что даже, как было сказано выше, хлеба уже не хватает, и не сильно сладко, потому что сахар дорожает, но все же. О, кстати, о сахаре – его реально уже не хватает, и скоро и он может стать дефицитом. В Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор» на днях сообщили, что в 2018/2019 маркетинговом году (сентябрь-август) производство сахара на Украине сократилось на 15% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,82 млн. тонн. «Однако этого хватит для обеспечения внутренней потребности и реализации внешнеэкономических контрактов», – успокоил всех пока зампредседателя правления ассоциации «Укрцукор» Руслана Бутыло.Но, с другой, майданной точки зрения на этот вопрос, можно быть спокойным: реформы-то «успешно продолжаются», а значит, можно с уверенность говорить, что и сахар скоро пропадет. Ведь что сказал гарант нации, чьи «статкы», по словам все той же Тимошенко, за прошлый год увеличились в 82 раза? Правильно, он обнадежил нацию: «Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан. ...Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют – худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы». Последнее особенно умиляет и вселяет надежду! Поскольку об увеличении доходов президента в 82 раза Тимошенко сказала на согласительном совете парламентских фракций и комитетов, а ее никто не опроверг так, чтобы все поверили, то можно с уверенностью сказать: золотовалютные резервы нации в надежных руках. Вот так вот! А вы думали!Впрочем, а что тут думать, если налицо еще одно обнадеживающее обстоятельство – скоро обо всех указанных и всех прочих успехах реформ и укры, и арии, и даже древние шумеры, выкопавшие миру Черное море и избежавшие лечения в Галичине, могут и не узнать. Вообще! В новом ежегодном отчете международной правозащитной организации «Freedom House», обнародованном буквально вчера, 5 февраля 2019 года, было указано, что, несмотря на все реформы, Украина в 2019 году остается «частично свободной» страной.При этом авторы указанного отчета успокоили живущих в Украине: их страна в мировом тренде. «Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд – начиная с 2005 года», – утверждает отчет «Freedom House», исследовавший 209 стран и территорий, из которых «несвободных» стран, среди которых и Россия, всего 50, а также 8 территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Отчет же установил: с 2005 по 2018 год количество «несвободных» стран выросло на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. И виноват во всем Китай, чье «антидемократичное» влияние на мир растет, как на китайских дрожжах.Означает это одно: двигаясь в тренде, Украина может еще немного распустить цензуру и усилить запретительство. В том числе и в распространении информации, порочащей и Супрун, и все реформы, на которые гарант нации положил столько здоровья, желая еще раз баллотироваться. И спикер Рады Андрей Парубий, который мог бы попросить Супрун и себе что-то подобрать из экспортируемого «ливера», чтобы исправить произношение и, может быть, хоть так избавиться от последствий задержек умственного развития в детстве, уже понял тренд и пытается оседлать мейнстрим. То есть зажимать критику действий и гаранта, и вообще всех властей, направленных на то, чтобы золотовалютный запас страны и правильно рос, и в нужных местах (карманах?) сохранялся. Тем более что в стране сейчас идет предвыборная кампания, и любопытные шумеры особенно «прыскиплыво» (тщательно то есть) шарят по чужим карманам. «Когда я буду видеть, как председатель ВР, что при обсуждении законов кто-то не обсуждает закон, а ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон. ...Я не позволю превратить Верховную Раду в плацдарм для избирательной кампании, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии», – вот что можно было понять из его речи при открытии очередной сессии парламента. А что агитация, а что нет, будет решать он сам. Не зря же я упоминал о детской справке о его недетской девиантности развития...А в стране уже опять участились обвинения критиков власти в нарушении территориальной целостности, предательстве национальных интересов и потакании террористам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе, а также оккупантам в Крыму, который, кстати, в упомянутом выше отчете «Freedom House» признан «несвободной территорией», потому что «ушел» в Россию. Значит, всех, кто властями недоволен, эти власти и прижмут. И рты им заткнут: мол, нечего агитировать за черт-те что.Ведь иначе нельзя – могут затормозить реформы. А люди могут узнать, почему это ООН утверждает, что в Луганской области за последние три года уровень бедности возрос с 20 до 72%, а в Донецкой области за этот же период уровень бедности вырос с 22 до 68%. А также разобраться в том, почему это «террористы ЛДНР» не хотят обратно в Украину, опасаясь нищеты в ней, и кто в этом виноват. Или что виновато. Нельзя же, как вы понимаете, бросать тень на реформы в «частично свободной» стране, а то она ненароком «несвободной» может стать – Путин-то не дремлет. Вот так вот. А вы думали...