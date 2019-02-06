На Украине создали открытый реестр коррупционеров

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАЗК) создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.



"Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - отмечается в пресс-релизе.



По данным НАЗК, реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применялись меры уголовно-правового характера в связи с совершением такого правонарушения.



Реестр создан для учета коррупционеров и обеспечения проведения специальных проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей и должностей в правоохранительных органах.



По данным агентства, с 4 февраля, когда реестр был запущен в работу, обработано 187 запросов.



В него попадает информация из судебного реестра по решениям, вступившим в силу, после рассмотрения всеми инстанциями. Кроме того, список пополняется данными, полученными от кадровых служб предприятий и госорганов, о дисциплинарных взысканиях. При этом местные эксперты отмечают, что некоторым потенциальным коррупционерам удается избежать включения в список. Так, в реестре почти нет имен чиновников, занимающих высокие должности, чаще всего встречаются имена депутатов областных и сельских уровней, директоров предприятий, сельских голов.

Непобедимая коррупция



Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству Украины многократно указывали международные партнеры. Несмотря на заявления властей, Киеву не удается справиться с коррупцией. Так, международная антикоррупционная организация Transparency International в обнародованных в конце января исследованиях утверждает, что Украина несколько улучшила свои показатели, но до сих пор отстает от ближайших соседей.



По данным Генпрокуратуры, за 2018 год на Украине было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около 7,7 млн долл.). Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, за два года в стране получили приговоры более 2 тыс. взяточников, в суд направлены дела по 22 тыс. взяточников.

