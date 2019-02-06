Эпидпорог по гриппу превышен в половине областей Украины

По итогам прошедшей недели, 28 января - 3 февраля, среди взрослых украинцев снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, а вот показатели заболеваемости среди детей возросли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



В частности, на Украине стало болеть на 6,6% взрослых меньше, чем неделей ранее, а вот количество заболевших детей увеличилось на 14,6%. При этом эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 областях Украины, особенно - Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).



За прошедшую неделю всего гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек 62,6% из которых - дети до 17 лет. По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные результаты по гриппу, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

