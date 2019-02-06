Кабмин одобрил старт выплат субсидий наличкой накануне выборов

Кабинет министров Украины одобрил старт выплат в марте 2019 года субсидий на оплату ЖКХ "живыми деньгами", в которых эксперты уже усмотрели прямой подкуп избирателей действующим президентом накануне выборов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РБК.



В проекте постановления правительства речь идет о том, что с марта 2019 года будет внедрен механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме. По версии Кабмина, данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги.



Напомним, процесс монетизации субсидий в Украине был утвержден правительством в конце 2018 года. А в середине января стало известно, что Кабмин решил в "качестве эксперимента" выплачивать жилищные субсидии наличными деньгами населению с марта 2019 года. Каждому получателю причитается в среднем по 1,5 тыс. гривен, а общий бюджет составит 6 млрд. грн. в месяц. Такое решение было принято на совещании у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон.



При этом в утвержденном правительством варианте монетизация выглядит, мягко говоря, немного по-другому. А эксперты сразу же усмотрели в этой новости политический подтекст, ведь принятие подобного решение и старт выплат с марта явно напоминают предвыборную схему штаба Порошенко.



При этом любопытно, что по данным журналистов, предвыборный штаб Порошенко планирует потратить миллиард гривен их госбюджета на монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

