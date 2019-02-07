В УПЦ заявили об осквернении и поджоге храма в Запорожье

Неизвестные подожгли и осквернили храм Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в среду заведующий канцелярией епархии протоиерей Геннадий Елин. "В ночь с 5 на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь преподобного Алексея Карпаторусского", - написал Елин на странице в Facebook.

УПЦ заявила об избиении настоятеля своего храма в Тернопольской области

На сайте главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства данного происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".



В последнее время сообщения о том, что начался силовой захват храмов канонической УПЦ, стали поступать из разных частей страны. Так, глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщил, что священники "новой церкви" пришли в храм в Черниговской области Украины в сопровождении членов украинской националистической организации С-14 и от полиции не последовало никакой реакции.

