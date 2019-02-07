Трамп заявил о выдвижении Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка (ВБ). Американский лидер выступил с соответствующим заявлением в Белом доме в присутствии самого кандидата, журналистов и членов кабинета.



Как пояснил ранее журналистам представитель американской администрации высокого ранга, министр финансов США Стивен Мнучин "долгое время рассматривал кандидатуры будущего президента ВБ". "Множество людей были заинтересованы в том, чтобы занять эту должность, и многие из них лично встретились с министром. Главным образом подбором кандидата занимались министр финансов и [советник президента США и его дочь] Иванка Трамп", - рассказал он. По словам этого американского чиновника, президент и министр финансов пришли к выводу, что Мэлпас сможет блестяще выполнять роль главы ВБ и способствовать повышению уровня жизни в тех государствах, где значительная часть людей живет за чертой бедности, а также экономическому развитию этих государств.



Журналисты поинтересовались, как Мэлпас намерен выстраивать политику организации по отношению к Китаю, учитывая его критику в адрес Пекина. "Мы рассчитываем, что у него будут конструктивные и продуктивные отношения с Китаем", - ответил американский чиновник. Вместе с тем, по его словам, Мэлпас не намерен на посту главы ВБ фокусироваться исключительно на Китае, поскольку существует масса других государств, которые нуждаются в поддержке организации.



Мэлпас занимает свою нынешнюю должность в Министерстве финансов США с сентября 2017 года. Он известен своими консервативными взглядами. Так, Мэлпас ранее заявлял, что такие международные организации, как ВБ, "увеличились и стали более назойливыми", а "задача переориентировать их стала насущной и более сложной".



Теперь уже бывший президент ВБ Джим Ён Ким покинул свой пост 1 февраля. Обязанности руководителя временно выполняет исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.



Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джим Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.



Всемирный банк ранее проинформировал, что кандидатуры на должность главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.

