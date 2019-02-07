МИД Украины подтвердил, что ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей

Министерство иностранных дел Украины получило от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России, сообщил в среду замглавы МИД Сергей Кислица.



Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщило, что БДИПЧ включило двух граждан РФ в список долгосрочных наблюдателей миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта.



"В заявке, которая была передана в электронном виде (то есть мы не имеем оригиналов этой заявки), есть два долгосрочных наблюдателя от Российской Федерации. Это молодые женщины... Одна 1990 года рождения, другая 1985 года", - приводит слова представителя МИД агентство "Укринформ".



Он добавил, что во время встречи с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Питером Тейлером проинформировал его, что министерство не будет передавать анкеты двух российских женщин в ЦИК.



В среду миссия БДИПЧ ОБСЕ начала работу на президентских выборах на Украине. По словам главы миссии Тейлера, во время избирательного процесса будут работать 92 наблюдателя и около 750 наблюдателей в день выборов.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, комиссия зарегистрировала более 30 кандидатов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы. В Раде Украины предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ. Как сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, это заявление Киева свидетельствует о намерении нарушить международные обязательства. Она выразила надежду, что ОБСЕ предпримет меры по соблюдению всех норм международного наблюдения.



При этом официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер выразил сомнение, что намерение Киева не допускать российских наблюдателей на выборы президента Украины соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.



В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.



В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

