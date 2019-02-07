Минюст попросил суд отменить решение по Супрун

Министерство юстиции Украины просит суд отменить решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, сообщил в среду министр кабмина Александр Саенко.



Во вторник лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности. Кабмин Украины заявил о намерении обжаловать решение суда.



"Еще вчера министерством юстиции Украины от имени правительства оперативно подано ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению обязанностей министра здравоохранения. По предварительной информации, рассмотрение соответствующего ходатайства состоится 11 февраля 2019 года в Окружном административном суде города Киева", - написал Саенко на своей странице в Facebook.



Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной. Ранее комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к кабмину с требованием уволить Супрун. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины выступил в защиту и.о. главы Минздрава.

