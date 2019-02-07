Медведчук заявил, что не покинет Украину и не уйдет из политики из-за угроз о покушении

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать страну и прекращать свою политическую деятельность из-за многочисленных угроз о покушении на его жизнь.



Медведчук указал, что неоднократно получал угрозы о его "физической ликвидации" от действующих украинских чиновников и радикалов. "Запугать и сделать так, чтобы я или остановился, или уехал, у них не получится", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Политик добавил, что "постоянно находится в Киеве" вместе со своей семьей, которая также под угрозой. "Это сегодняшняя жизнь, и это наша борьба. И от этой борьбы мы не отступимся, мы будем ее продолжать, несмотря на ту атмосферу, которая сегодня существует", - ответил Медведчук на угрозы в его адрес. "Собаки лают, а караван идет", - заключил он.



Политик также пояснил, что основная цель этих угроз - остановить его призывы к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и критику в отношении действующей власти Украины. "Цель одна - запугать, остановить меня в моих действиях, в моих высказываниях, и непосредственно в том, что направлено сегодня на мирное урегулирование ситуации, на критическое отношение к тому, что происходит в стране: национальный радикализм, коррупция, тарифный беспредел и многие другие проблемы, с которыми сегодня живет Украина", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".



Кроме того, Медведчук прокомментировал предъявленные ему обвинения в госизмене и возбуждение против него уголовного дела на Украине. По его словам, это связано с обострением предвыборной кампании на Украине. "Это не первое и, видимо, к сожалению, не последнее дело, которое возбуждено в течение последних пяти лет против меня за мою позицию",- добавил он.



По его делу уже начался сбор доказательств. "Пока меня не вызывали в СБУ, мне не известно, передали ли дело, но я думаю, что однозначно передадут", - отметил политик, указав, что доказательств у следствия быть не может. "Нарушение территориальной целостности, государственная измена к моим действиям, высказываниям и комментариям абсолютно никакого отношения не имеют. Это полный абсурд, это свидетельство правового нигилизма и правового беспредела", - ответил он на предъявленные обвинения.



Во вторник Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука, обвинив его в госизмене. По версии ведомства, политик, выступая на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.



Сам Медведчук, комментируя это решение Генпрокуратуры, назвал обвинения абсурдными и беспочвенными. "Тот абсурд, который изложен в этом документе, свидетельствует о том, что он никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет", - сказал он.



По мнению Медведчука, властям не нравятся его план по урегулированию в Донбассе, потому что им не нужен мир. "Я огласил план-концепцию по мирному урегулированию и он является планом "Оппозиционной платформы - За жизнь", планом нашего кандидата в президенты Юрия Бойко, - отметил он. - Власти это, безусловно, не нравится, власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут. Власть, безусловно, пойдет на любые шаги, на любые действия, однако это не говорит о том, что для этого у них есть какие-либо основания".



