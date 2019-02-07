В Москве пройдет благотворительный концерт, посвященный Доктору Лизе

Благотворительный концерт, посвященный трагически погибшей в 2016 году правозащитнице Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, состоится в Москве 24 февраля, сообщает совет по правам человека при президенте РФ.



"Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой открыл аккредитацию журналистов на благотворительный концерт-посвящение Елизавете Глинке, который состоится 24 февраля 2019 года в 19.00", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президентского СПЧ.



В концерте примут участие Елена Камбурова, Елена Веремеенко, Евгения Курова, Анна Леванова, Юлия Михеева, Виктория Тихомирова, а также музыканты Олег Синкин (фортепиано), Вячеслав Голиков (гитара), Татьяна Масленникова и Дарья Барскова (скрипка), Елена Слободчикова (виолончель) и другие исполнители.

"Мероприятие приурочено ко дню рождения благотворительницы и правозащитницы, гостями станут ее близкие и коллеги, в том числе по работе в СПЧ", - отмечено в сообщении.



Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.



С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

