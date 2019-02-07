ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты "двойника" Тимошенко, Новака и Журавлева

Центральная избирательная комиссия Украины 6 февраля зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта. Об этом пишет Интерфакс-Украина.



На заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.



Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

