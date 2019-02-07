Вышел посмертный клип Децла под названием "Ад"

В Сети появился посмертный клип скоропостижно скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk. Видео разместили на канале Detsl aka Le Truk в YouTube.



В описании говорится, что 6 февраля музыкант планировал сам представить это "экспериментальное видео", успев ранее загрузить тизер.



Композиция называется Inferno (с англ. - ад, преисподняя - прим. ред.). Кирилл Толмацкий выступил в роли композитора.



"Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio - "повторное воплощение"), то есть перевоплощение, переселение душ, должен был стать частью саундтрека к фильму", - говорится в пояснении к видео.



Ранее сообщалось, что российский рэпер Децл скончался на 36 году жизни. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.





