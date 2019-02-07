Веганство снижает риск ожирения и диабета

Рацион, построенный только на продуктах растительного происхождения, позволяет эффективно регулировать выработку гормонов, от которых зависит уровень сахара в крови, чувство насыщения и масса тела, передает "Новости Mail.RU". Об этом говорят сотрудники Института клинической и экспериментальной медицины и Института эндокринологии в Чехии.



В исследовании ученых приняли участие 60 мужчин. У трети из них было ожирение, у еще одной трети - диабет 2-го типа. Остальные люди не имели проблем со здоровьем. Всех добровольцев в произвольном порядке разбили на две группы. Первая группе получила веганский обед на основе тофу, а вторая - обед с мясом и сыром. По калорийности и составу микроэлементов обеды совпадали.



Через 30 минут, час, два и три часа после еды произвели оценку гормонов - GLP-1, амилина и PYY. Гормоны стоят за поддержанием энергетического гомеостаза, обменом глюкозы, секрецией инсулина, чувством насыщения и регулированием массы тела. В результате у всей первой группы уровни этих полезных гормонов оказались выше. Ее члены больше наедались, видимо, благодаря обилию клетчатки.

