Аграрный переполох

На своем вчерашнем заседании Кабмин сменил и.о. министра АПК: уволил Максима Мартынюка (по собственному желанию, в связи с намерением баллотироваться в депутаты) и назначил его коллегу Ольгу Трофимцеву. Для великой аграрной державы перестановки в профильном министерстве всегда событие. А с учетом слухов, «клубящихся» вокруг нынешней ротации, в частности о том, что премьер утратил своего протеже, и вовсе вырисовывается любопытная интрига...



Смотрите, кто ушел...



Формально Максим Мартынюк не проработал на посту и.о. министра аграрной политики и продовольствия даже трех месяцев. Его назначили в декабре 2018-го, когда наконец-то был официально уволен действующий министр Тарас Кутовой. Как и Мартынюк – по собственному желанию.



Но в кругах, близких к Минагропроду (он же МинАПК), все прекрасно знали, что Кутовой, написав заявление почти за год до отставки, банально перестал ходить на работу. И одним из самых хлебных ведомств страны (в прямом и переносном смысле слова) на самом деле руководил Мартынюк. А через него – премьер-министр Владимир Гройсман.



Как шутили в Кабмине: Гройсман ввел в МинАПК прямое премьерское правление через своего кума. Насчет кумовства Гройсмана и Мартынюка – это кулуарные слухи, нами не проверенные. Как говорят в Виннице, “за шо купив, за то продав”. Но то, что оба наших героя долгое время шли по жизни вместе – несомненный факт.



Покинувший вчера аграрное министерство Максим Мартынюк начал работать юристом в винницком райотделе Пенсионного фонда еще в далеком 2003 году. Гройсман как раз закончил заочное отделение юрфака винницкого филиала МАУП – вуза с довольно сомнительной репутацией.



Потом Мартынюк был связан то с водными винницкими ресурсами, то с земельными, а в 2009-2010 гг. ненадолго переместился главой управления водных ресурсов МинАПК в Киев. Но потом вернулся в родной город и с 2011 года практически не расставался с Гройсманом и его ближайшей командой. Заведовал земельными, градостроительными и архитектурно-строительными вопросами. Когда его шеф переехал в столицу, последовал за ним и сел на “золотую” должность председателя «Госгеокадастра».



Знатоки бюрократического искусства говорят, что решение Гройсмана переместить Мартынюка на более высокую, но при этом слишком уязвимую с точки зрения интриг должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия было ошибкой. Гораздо больше всякого и разного он бы смог сделать в «Госгеокадастре».



Аграрное лобби не видело в Максиме Мартынюке своего человека, а европейцы больше общались с другим замминистра – Ольгой Трофимцевой, прибывшей в МинАПК прямо из Берлина. Именно ей они жаловались на большую европейскую беду – мораторий на экспорт леса-сырца. Трофимцева в свою очередь публично заявляла, что зловредный мораторий не решает проблем с незаконной вырубкой леса

С назначением Трофимцевой и.о. министра АПК Лисица и его “старшие товарищи” сумели замкнуть административный контроль над аграрной сферой. Конечно, это не означает, что теперь они могут чувствовать себя в полной безопасности от других латифундистов. В великой агарной державе так быть не может

Но Владимир Борисович рассчитывал по-быстрому избавиться от Кутового и посадить своего человека в министерское кресло. Кто же знал, что расставание с Кутовым затянется. К тому же начались проблемы у другого важного игрока винницкой команды – Мирослава Продана, уволенного со скандалом с поста главы ГФС.Аграрное лобби не видело в Максиме Мартынюке своего человека, а европейцы больше общались с другим замминистра – Ольгой Трофимцевой, прибывшей в МинАПК прямо из Берлина. Именно ей они жаловались на большую европейскую беду – мораторий на экспорт леса-сырца. Трофимцева в свою очередь публично заявляла, что зловредный мораторий не решает проблем с незаконной вырубкой леса и не стал поддержкой для отрасли деревообработки, а лишь привел к увеличению контрабанды сырья. Поэтому парламенту не надо дразнить Европу, которая нам деньги дает. Пусть отменит мораторий, и дело с концом. Так Трофимцева договорилась до должности и.о. министра.Впрочем, как утверждают источники в аграрной среде, у вчерашнего кадрового “движа” есть вполне конкретный организатор – это гендиректор агрохолдинга «Индустриальная молочная компания» (ИМК), президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса (он же Алексей Лисица) – еще один “немецкий житель” в Украине.Его имя знают практически все журналисты, специализирующиеся на аграрной или экономической тематике. В медиа-пространстве Лисситса появился еще при Викторе Ющенко. С 2005-го он возглавлял Украинскую аграрную конфедерацию. В 2007-м создал и возглавил свою собственную структуру – «Украинский клуб аграрного бизнеса».Многие мои коллеги до сих пор уверены, что Лисситса – агроэксперт, диаспорянин и грантоед. О его обширном бизнесе знают в основном коллеги по отрасли. Несмотря на свое название, доставшееся в наследство после выхода из холдинга «Клуб Сыра», принадлежащая Лисице «Индустриальная молочная компания» и входящие в нее фирмы (например, «Бурат-Агро») занимаются в основном выращиванием картофеля и строительством картофелехранилищ. Ну, и кукурузой, рапсом и всем, что легко уходит на экспорт в Европу.До крупнейших украинских латифундистов с гигантскими земельными активами нашему герою как пешком до Луны. Однако он компенсировал не слишком большой масштаб своей коммерческой деятельности активным общественно-аналитическим творчеством. И как представитель «Украинского клуба аграрного бизнеса» проникал в органы власти сам и проводил туда своих людей.Кстати, экзотическую транскрипцию своей фамилии Лисица изобрел во время учебы в Германии, в Берлинском университете им. Гумбольдта, куда он был делегирован по студенческому обмену в начале 90-х. Там же на время осел. Заработал стартовый капитал и связи. А потом вернулся в Украину уже как европеец Лисситса.В том же самом университете имени Гумбольдта, только немного позднее, в 2002-2005 гг., училась, защищала докторскую степень и, кажется, даже преподавала новоназначенная и.о. министра аграрной промышленности Ольга Трофимцева. Потом она работала, как сказано в ее биографии, в ряде немецких компаний и Немецкой ассоциации молочной промышленности.В сентябре 2016 года ее пригласили в Киев и с порога назначили на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.За полгода до этого, в апреле 2016-го, в МинАПК в очередной раз сменился руководитель. Вместо Алексея Павленко, делегированного “Самопомощью” (позднее “Самопомощь” от него отказалась, но с ними такое бывает), который в свою очередь пришел на смену “свободовцу” Игорю Швайке, не продержавшемуся и года, был назначен протеже Банковой Тарас Кутовой.Павленко отбыл к своему бизнесу в Нидерланды, а встревоженный Гройсман попытался избежать доминирования пропрезидентского министра и уравновесил его своим протеже Максимом Мартынюком. Тогда-то и было принято решение назначить Трофимцеву как независимую фигуру вроде бы от европейцев, для того чтобы завершить кадровый треугольник.Однако, как поговаривают в кулуарах власти, на самом деле замминистра по вопросам европейской интеграции была выбрана своим немецким другом Лисситсей, а продвинута через "Нашу рябу". Дело в том, что Лисица давно и тесно дружен с топ-менеджером “Мироновского хлебопродукта” Юрием Мельником. До того как стать директором в агроимперии Юрия Косюка, он был министром АПК, и Алекс в середине 2000-х числился у него советником.В это же время Кабмин согласился вернуть в ведение Минагропрода реформированную и расширенную Госветфитослужбу. Это важнейшее с точки зрения сертификации и отраслевого контроля ведомство возглавил еще один человек Лисицы – бывший директор «Украинского клуба аграрного бизнеса», аналитик Владимир Лапа.С назначением Трофимцевой и.о. министра АПК Лисица и его “старшие товарищи” сумели замкнуть административный контроль над аграрной сферой. Конечно, это не означает, что теперь они могут чувствовать себя в полной безопасности от других латифундистов. В великой агарной державе так быть не может.У нас все финансовые потоки, интересы олигархов и экспортная евроинтеграция сосредоточены в сельхозсекторе. Потому что на космос, самолетостроение и всякие там высокие технологии мы явно “забили”.Не случайно кадровые перестановки в МинАПК тут же обросли кулуарными обсуждениями новых раскладов. Говорят, что по всему видно – Гройсман снова проиграл. Мартынюк – его вторая значимая потеря после отставки Продана. И, возможно, не последняя...