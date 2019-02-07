Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. За окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства...

... на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора (№9037) проголосовали 334 народных депутата на пленарном заседании в четверг.



Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.



Выступая перед парламентариями перед голосованием, глава Украинского государства Петр Порошенко выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО и ЕС.



"Нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь, путь к членству Украины в Евросоюзе и НАТО", - сказал П.Порошенко перед голосованием.



Он отметил, что последние пять лет Украина реформирует сектор безопасности и делает все, чтобы соответствовать стандартам НАТО.



П.Порошенко выразил убеждение, что во время прямой трансляции за этим заседанием Верховной Рады внимательно следят в России. "В Кремле очень внимательно следят за событиями в Верховной Раде. Не дождетесь! Не будет сегодня у вас радости и Верховная Рада сегодня продемонстрирует то единство, которое демонстрируется последние 4 года", - подчеркнул он.



Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".



Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров в свою очередь должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.



При этом в преамбуле Конституции Украины будет закреплено, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".



Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".



Закон о внесении изменений в Конституцию вступит в силу на следующий день после публикации.



Как сообщалось, 3 сентября 2018 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с конституционными изменениями относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО.



22 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

