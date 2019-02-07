Прохладная погода сохранится в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 8 февраля, в поле высокого атмосферного давления ожидается прохладная, но спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр. На Украине без осадков, в целом по стране кроме западных областей, ночью и утром местами туман; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (на юге и востоке – восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на крайнем западе и юге страны 1-6° мороза; днем около 0°, в западной части 2-7° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром кое-где возможен туман; на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 в 2011г., самая низкая ночью -28,5 в 1929г.



На 9 февраля синоптики прогнозируют на Украине также без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с.



Температура воздуха в восточных областях ночью 9-14° мороза, днём 0-5° мороза; на юге и западе страны ночью 1-6° мороза, днем 2-8° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днём около 0°.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

