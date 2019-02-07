МККК направил в Донбасс почти 100 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс почти 100 тонн гуманитарной помощи, сообщила в четверг государственная пограничная служба Украины.



"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало семь грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонны гуманитарной помощи, а именно продуктовые и гигиенические наборы, оргтехника, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

