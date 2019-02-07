Червоненко рассказал, что разрушает украинскую политику

Действующая политика в Украине легко принимает "форму сосуда", где главное быть удобным власти, независимо от убеждений и принципов. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

В частности, он рассказал о том времени, когда занял министерскую должность в 1997 году.



"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция. Это начало происходить после того, как, начиная с Кучмы, правила в стране начали скатываться вниз с каждым годом до "друзьям – все, врагам – закон", - сказал Червоненко.



Он также добавил, что очень тяжело переживал, когда его сняли с занимаемого поста и когда еще не понимал принципов украинской политики.



"Я тогда не понимал, что в политике предать – это предвидеть. Также я не знал, что в политике играют по негласно навязанным правилам, которые как раз сейчас процветают в стране, когда ставят по удобности, а не профессиональности", - отметил экс-министр.



Кроме того, Червоненко подчеркнул, что сейчас украинскими политиками управляет ложь, которая отравляет все системы государства.



"Нынешняя власть забывает одно – мир стал прозрачным. И та ложь, которая прогрессирует в Украине, приносит ущерб не только каждому человеку в стране, но и государству в целом. В украинской политике легко принимают форму сосуда, то есть главное быть удобным начальству, независимо правда это или ложь. Я не принимаю форму сосуда, поэтому я не очень удобен власти", - резюмировал он.

