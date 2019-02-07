В Думе заявили, что скоро Google исправит ситуацию с отображением Крыма

Ситуация с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах Google в ближайшее время будет исправлена. Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании Google в России Мариной Жунич.



Ранее комитет начал проверку в связи с некорректным отображением на картах Google территориальной принадлежности российского региона Крыма. В частности, были направлены запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить соответствующую информацию.



"[директор по взаимодействию с органами государственной власти в Google Russia] Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании", - сказал Пискарев.



