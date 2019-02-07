Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации валютного контроля

Правительство РФ в четверг на заседании одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства. В частности, законопроект смягчает требования по возврату валютной выручки для экспортеров, сообщила пресс-служба правительства.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства напомнил, что работа над законопроектом велась на протяжении последних нескольких лет. "У нас есть возможность увеличить экспорт, но для этого нужно не только расширить производство, но и обеспечить условия ведения бизнеса, которые соответствуют международной практике. У нас возникают ситуации, когда невозможно исполнить требования о возврате выручки в полном объеме и это считается нарушением. Документ исправляет эту ситуацию", - объяснил Медведев.



В среду во время выступления на форуме "Деловой России" президент РФ Владимир Путин говорил о возможности либерализации валютного контроля в сфере экспорта, если это не поставит под угрозу интересы государства.



При этом Путин обратил внимание, что валютный контроль при экспорте, в частности, связан с необходимостью понимания движения финансов. Президент подчеркнул, что государство вынуждено принимать какие-то меры для того, чтобы обеспечить свои интересы, вводить определенные ограничения. Однако это в первую очередь касается крупных производителей и экспортеров, а не малого и среднего бизнеса.

