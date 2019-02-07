Меркель заявила, что ЕС не будет зависеть от газа из России

Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель в Братиславе, куда она прибыла для переговоров с главами правительств стран Вишеградской группы - Венгрии, Польши, Словакии, Чехии.



"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию", - приводит агентство Reuters слова Меркель.

