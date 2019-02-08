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Вышел второй трейлер нового "Кладбища домашних животных"
Paramount Pictures выпустили второй трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». На экраны российских кинотеатров хоррор-лента попадёт 18 апреля.
По сюжету оригинальной книги, Луис Крид въезжает в новый дом на обочине скоростного шоссе. Рядом раскинулся лес, где люди хоронят своих домашних питомцев, и по легенде, здесь же раньше находилось индейское кладбище. После того, как кота Кридов задавил грузовик, Луис тайком от родни закапывает его в лесу среди прочих могилок, чтобы через какое-то время с ужасом обнаружить, что животное вернулось домой. Это явно уже не тот прежний кот, он ведет себя странно, и от него попахивает, но Луис предпочитает ничего не говорить семье. А когда под грузовиком трагически гибнет его маленький сын, Крид уже знает, что делать.
В актёрский состав входят Джейсон Кларк («Эверест», «Терминатор: Генезис») в образе Луиса Крида, Эми Сейметц («Чужой: Завет», «Очень странные дела»), исполнившая роль Рэйчел Крид, и Джон Литгоу («Третья планета от Солнца», «Корона»), которому досталась партия Джуда Крэндалла.
Режиссёрами выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериал «Крик», «Глаза звезды»).Над сценарием ремейка работали Мэтт Гринберг («Седьмой сын», «1408») и Дэвид Кайганич («Кровавый ручей», «Суспирия»). В продюсерах значатся Лоренцо ди Бонавентура, Стивен Шнайдер, Марк Вахрадян и Александра Лёви.