Вышел второй трейлер нового "Кладбища домашних животных"

Paramount Pictures выпустили второй трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». На экраны российских кинотеатров хоррор-лента попадёт 18 апреля.



По сюжету оригинальной книги, Луис Крид въезжает в новый дом на обочине скоростного шоссе. Рядом раскинулся лес, где люди хоронят своих домашних питомцев, и по легенде, здесь же раньше находилось индейское кладбище. После того, как кота Кридов задавил грузовик, Луис тайком от родни закапывает его в лесу среди прочих могилок, чтобы через какое-то время с ужасом обнаружить, что животное вернулось домой. Это явно уже не тот прежний кот, он ведет себя странно, и от него попахивает, но Луис предпочитает ничего не говорить семье. А когда под грузовиком трагически гибнет его маленький сын, Крид уже знает, что делать.



В актёрский состав входят Джейсон Кларк («Эверест», «Терминатор: Генезис») в образе Луиса Крида, Эми Сейметц («Чужой: Завет», «Очень странные дела»), исполнившая роль Рэйчел Крид, и Джон Литгоу («Третья планета от Солнца», «Корона»), которому досталась партия Джуда Крэндалла.



Режиссёрами выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериал «Крик», «Глаза звезды»).Над сценарием ремейка работали Мэтт Гринберг («Седьмой сын», «1408») и Дэвид Кайганич («Кровавый ручей», «Суспирия»). В продюсерах значатся Лоренцо ди Бонавентура, Стивен Шнайдер, Марк Вахрадян и Александра Лёви.







