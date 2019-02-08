Россия будет отстаивать право наблюдения за выборами на Украине

Россия будет отстаивать право наблюдения за выборами на Украине

Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Комментируя намерение президента Украина Петра Порошенко запретить пускать в страну наблюдателей из России, Карасин заявил: "Это нарушение существующих норм международного общения,...

...когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами".

"Звучит это одиозно, нелепо и мы будем по-прежнему настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены",- заявил замглавы МИД РФ.