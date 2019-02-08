Россия будет отстаивать право наблюдения за выборами на Украине

Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Комментируя намерение президента Украина Петра Порошенко запретить пускать в страну наблюдателей из России, Карасин заявил: "Это нарушение существующих норм международного общения,...

...когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами".



"Звучит это одиозно, нелепо и мы будем по-прежнему настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены",- заявил замглавы МИД РФ.

