Россия предложила США уничтожить нарушающие ДРСМД американские пусковые установки и дроны

Минобороны РФ предлагает США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для вручения ноты вызван военный атташе США. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk, ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования", - сказали в Минобороны.



"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты", - подчеркнули в ведомстве.



Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что США своими действиями не один год нарушали требования ДРСМД. "Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением", - сказал он.



Конашенков отметил, что американская сторона не делала необходимые шаги по устранению ими нарушения собственных обязательств по ДРСМД.



"Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по данному договору. Заявления США не соответствует действительности", - подчеркнул он.



