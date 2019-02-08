Число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины возросло до 42

ЦИК Украины зарегистрировал еще одного кандидата в президенты, теперь их число достигло 42, передает украинское агентство "Укринформ".

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала продюсера Владимира Петрова кандидатом на пост президента на очередных выборах 31 марта", - говорится в сообщении.



По данным агентства, такое решение ЦИК принял в четверг. Согласно обнародованной на заседании комиссии информации, продюсер ООО "Люмпен продакшн" Петров баллотируется в президенты в порядке самовыдвижения.

Ранее в четверг ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства, в том числе действующего президента Петра Порошенко.



Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

