Пентагон: США ищут подтверждение данным о присутствии подразделений России в Венесуэле

Соединенные Штаты в курсе сообщений о том, что "российские силы безопасности" якобы были переброшены в Венесуэлу, в настоящее время американские власти пытаются найти подтверждение этой информации. Об этом сообщил в четверг глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.



"Я не в курсе деталей на этот счет, но мы внимательно следим за ситуацией. Мы видели публикации СМИ о том, что российские силы безопасности переброшены [в Венесуэлу], и мы ищем доказательства и изучаем, чем это может обернуться", - сказал он. 25 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждало, что в Венесуэлу якобы прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" для усиления безопасности президента страны Николаса Мадуро.



Кроме того, он опроверг информацию ряда латиноамериканских СМИ о том, что ранее наносил визит в граничащую с Венесуэлой Колумбию. "В тот момент (указанный в публикации - прим. ТАСС) я выходил из офиса сенатора Марка Рубио", - рассказал он. При этом он утверждал, что данные сведения о его поездке распространил ТАСС, однако в действительности агентство этой информации не публиковало.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

