В ЛНР обвинили ВСУ в подготовке провокаций к следующему заседанию в Минске

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил украинских силовиков к подготовке провокаций к следующему заседанию контактной группы в Минске.

Следующее заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в Минске 13 февраля.



"В преддверии проведения очередной встречи контактной группы в Минске, военно-политическое руководство Украины целенаправленно проводит мероприятия по дискредитации Луганской народной республики в глазах мировой общественности", - сказал Марочко на брифинге журналистам.



По данным народной милиции ЛНР, военнослужащие 2-го батальона 54 бригады ВС Украины получили приказ провести постановочные обстрелы смежных им подразделений на подконтрольной Киеву территории в районе населенного пункта Попасная с последующим обвинением оборонного ведомства ЛНР в нарушении минских соглашений.

