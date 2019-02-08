В РПЦ поблагодарили Афон за позицию по непризнанию "новой церкви" Украины

В Московском патриархате благодарны афонским монахам за то, что их руководящий орган Священный Кинот отказался направить делегацию на "интронизацию" 3 февраля в Киеве главы "новой церкви" Украины Епифания Думенко, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС ) МП митрополит Иларион.



"Афонский Протат (Кинот - ред.) официально выразил свою позицию, когда отказался направить свою делегацию в Киев. Я слышал, что большинство эпитропов (представителей - ред.) монастырей выступило против этого, а некоторые монастыри даже заявили, что закроют ворота перед Епифанием, если он появится на Афоне. Наша Церковь восприняла эту позицию с благодарностью. Отрицательный ответ Кинота на приглашение Епифания свидетельствует о том, что Афон в целом не дает себя втянуть в политические игры", - заявил митрополит Иларион в интервью греческому агентству "Ромфея".



По его словам, это также означает, что прибывшие на торжества монашествующие не представляли Святую Гору Афон. Глава ОВЦС выразил сожаление в связи с тем, что "двое игуменов общежительных афонских монастырей дали втянуть себя в эту постыдную авантюру". Ранее некоторые греческие СМИ сообщали, что по поручению патриарха Варфоломея в составе константинопольской делегации на интронизации Думенко будут настоятели афонских монастырей Ксенофонт и Ватопед архимандриты Алексий и Ефрем.



По признанию митрополита Илариона, прибытие этих двух игуменов в Киев "вызвало крайне негативный резонанс среди православных верующих Украины и России". Ранее отцы Алексий и Ефрем привозили афонские святыни в Россию, а также неоднократно высказывались в поддержку УПЦ.



"Впрочем, лишь один из них присутствовал на "интронизации". Что же касается архимандрита Ефрема, то в Киеве он попал фактически под домашний арест: когда он внезапно занемог, его больничную палату охраняли сотрудники украинских спецслужб – и они решали, кого допускать к нему, а кого нет. Поэтому с каноническими иерархами отец Ефрем мог общаться только по телефону: в палату их не пустили. А вот новоявленный лидер раскола попал к нему беспрепятственно, с журналистами – и отснял нужный ему материал. А потом украинские СМИ рассказали, будто архимандрит Ефрем поздравил его с интронизацией", - рассказал митрополит в интервью, полный текст которого публикует сайт ОВЦС.



Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.



Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.



"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

