ЦИК не зарегистрировала Савченко и Олейника кандидатами в президенты

Народному депутату Надежде Савченко и проживающиему в России экс-нардепу от Партии регионов Владимиру Олейнику Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на выборах президента Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Уточняется, что такое решение было принято на заседании комиссии в четверг, 7 февраля. В частности, Надежде Савченко отказали в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также не было заверено печатью решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента.



Владимир Олейник, по мнению ЦИК, нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории России.

