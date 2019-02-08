NewsOne оштрафовали за "разжигание национальной вражды"

Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал на 95,5 тысячи гривен (3,54 тысячи долларов) украинский информационный телеканал NewsOne за "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды", говорится в сообщении на сайте ведомства. Национальный совет 5 октября провел внеплановую проверку телеканала, которая выявила "нарушения в выступлениях гостей и ведущих программ".

В ведомстве пояснили, что получили письмо от Службы безопасности Украины, в котором были отмечены отдельные программы.



"Национальный совет на заседании 7 февраля признал наличие в эфире ООО "Новости 24 часа", город Киев (логотип NewsOne), 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и… применил к компании санкцию "взыскание штрафа" в размере 25% суммы лицензионного сбора, для этого вещателя составляет 96,5 тысячи гривен", - говорится в сообщении, размещенном в четверг.



По утверждению СБУ, в эфирах телеканала "систематически используются клише русской пропаганды", такие как: "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором" и другие. Нацсовет считает, что подобные "клише" якобы формируют искаженное представление о событиях на Украине.



По решению Нацсовета, телеканал в течение месяца должен уплатить штраф. Ведомство также обязало NewsOne в течение двух недель привести деятельность в соответствие с законодательными требованиями.



Парламент Украины ранее предложил СНБО ввести санкции против телеканалов "112. Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора". Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова.



В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".



Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что на Украине по-прежнему существует объективная журналистика, несмотря на то, что киевские власти оказывают колоссальное давление на прессу. По его словам, украинские журналисты, в частности, высказываются против притеснения свободы слова, "при том, что мы понимаем, что они сражаются за объективность в условиях, когда это им может стоить свободы, а то и жизни"

