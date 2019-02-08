В России оценили решение Рады "запретить" Черноморский флот в Крыму

Российские политики прокомментировали решение Верховной рады исключить из конституции норму, дающую правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму.



Так, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что изменение украинской конституции в этом вопросе не влечет никаких правовых последствий.



Он подчеркнул, что Черноморский флот не имеет никакого отношения к Украине.

"Крым — это другая страна, и что бы киевские власти там ни декларировали, это просто смешно", — сказал Шеремет.



По его словам, подобное решение является бредом и абсурдом.

"Украинские власти с таким же успехом могут запретить какой-то космической державе строить городки на Луне", — сказал депутат.



Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что этот шаг выглядит нелепо.



"Сложно комментировать такие фейковые решения. Черноморский флот находится в Крыму на законных основаниях и будет здесь всегда. Крым — это российская территория, и Россия сама будет принимать решения, где этому флоту находиться. Лезть во внутренние дела нашей страны, во-первых, некорректно, а во-вторых, выглядит как безумие. Это все равно что прийти в квартиру и пытаться выставить хозяев", — сказал Гемпель.



По его словам, Севастополь — это "столица" Черноморского флота, которая сохраняет свои исторические традиции.



Гемпель подчеркнул, что в целом решение киевских властей по базированию флота в Крыму напоминает клоунаду.



"Вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами, они устраивают очередной цирк, который смешит все мировое сообщество", — заключил политик.



После распада СССР с августа 1992 года Черноморский флот существовал как объединенный (России и Украины). Согласно двусторонним соглашениям 1995 и 1997 годов, на его основе создали Черноморский флот России и ВМС Украины с раздельным базированием, определили статус российского флота на территории Украины.



После вхождения Крыма в состав России президент подписал федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

