Лукашевич призвал ОБСЕ добиваться закрытия сайта "Миротворец"

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию добиваться закрытия сайта "Миротворец" от стран, на чьих серверах он работает.



Он отметил, что на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Аваков пообещал проверять всех международных наблюдателей на президентских выборах по базе экстремистского сайта "Миротворец".



"Как известно, в "черный список" "Миротворца" попали многие депутаты, общественные деятели европейских стран. Сегодня там размещены личные данные политиков из Франции, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии. Не так давно, в прошлом году, в список попала и группа депутатов германского Бундестага. Вновь призываем ОБСЕ обратить на это пристальное внимание и добиваться от стран, "приютивших" на своих серверах этот попирающий права человека сайт, его немедленного закрытия", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.

