Йога поможет людям с ревматоидным артритом

Занятия йогой позволяют уменьшить показатели воспаления, унять боль в суставах всего за восемь недель. Как отмечает The Daily Mail, специалисты советуют практиковать позы "собака мордой вниз", "лотос" и "краб". Эти позы не только помогут поддержать суставы в удовлетворительном состоянии, но и спасут от депрессии, характерной для лиц с артритом.



Такие выводы ученые сделали после эксперимента, в котором приняли участие 72 пациента. Людей разбили на две группы. Первая группа практиковала йогу и принимала стандартные лекарства, а вторая - только принимала лекарства. При этом для оценки концентрации маркеров воспаления до и после экспериментов у пациентов забирали кровь.



Плюс, тяжесть заболевания оценивали по степени распухания и чувствительности суставов. К тому же, каждые две недели производилась оценка выраженности симптомов депрессии. Оказалось, пациенты, занимавшиеся йогой, имели меньше маркеров воспаления в крови, меньше симптомов депрессии, и они меньше страдали от боли. В целом хорошее психическое состояние было связано с исправным приемом лекарств и большим комфортом при выполнении ежедневных дел.

