Податковий адвокат як запорука успішного ведення бізнесу

Чи впевнені ви зараз, що усі документи вашої компанії знаходяться в бездоганному стані? Чи достатньо ретельно ви перевіряєте податкові звіти? Чи слідкуєте за оновленням ПК України? Якщо ви маєте сумніви хоча б щодо одного з цих трьох питань, вам необхідна консультація вузькопрофільного спеціаліста.

Податковий адвокат в Києві зможе надати повний пакет послуг, необхідний для адекватної роботи компанії в рамках правового поля та вберегти платника податків від небажаних фінансових зобов'язань перед державою, штрафів та звинувачення в економічних злочинах.

Які послуги може надати податковий адвокат?

Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб затребувані майже всі аспекти податкового права і саме вони є у компетенції адвоката у податкових справах:

Усні та письмові консультації в питаннях впорядкування податкової документації компанії, відповідності комерційної діяльності чинному законодавству. Консультування в питаннях зовнішньоекономічних відносин, а саме: як уникнути надлишкового оподаткування імпорту, експорту та транзиту товару чи сировини. Впровадження заходів щодо зменшення податкового навантаження на компанію, шляхом оптимізації діяльності та отримання податкових преференцій (пільг). Підготовка до перевірки представниками фіскальної служби: робота з документами та персоналом компанії. Присутність адвоката безпосередньо під час перевірки органом ДФС, контроль правомірності дій перевіряючих, протидія порушенню прав платника. Оскарження рішень ДФС у досудовому та судовому порядках. Супроводження спорів з контрагентами в питаннях недотримання умов договору. Мирне усунення конфліктів всередині компанії, пов'язаних з перевищенням службових повноважень, порушенням статуту компанії, законів про працю. Захист клієнта, звинуваченого у податкових, економічних та посадових злочинах, у тому числі підробці документів, хабарництві, ухиленні від сплати податків, шляхом приховування доходу компанії.

Послуги податкового адвоката у Києві є надзвичайно затребуваними серед тих, хто воліє не ризикувати репутацією компанії та не брати участі в суперечках з податковою службою, тим більше, не стати звинувачуваним у злочинах, яких не скоїли.

Законодавство України постійно зазнає змін, і хоч іноді вони здаються вам зовсім незначними, це може стати причиною величезних штрафів під час першої ж перевірки. Не варто ризикувати тим, що ви так старанно вибудовували роками. Довіряйте важливі справи лише фахівцям, які безперечно знаються на них, і будьте впевнені в світлому майбутньому свого бізнесу.