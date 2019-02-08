Податковий адвокат як запорука успішного ведення бізнесу
Чи впевнені ви зараз, що усі документи вашої компанії знаходяться в бездоганному стані? Чи достатньо ретельно ви перевіряєте податкові звіти? Чи слідкуєте за оновленням ПК України? Якщо ви маєте сумніви хоча б щодо одного з цих трьох питань, вам необхідна консультація вузькопрофільного спеціаліста.
Податковий адвокат в Києві зможе надати повний пакет послуг, необхідний для адекватної роботи компанії в рамках правового поля та вберегти платника податків від небажаних фінансових зобов'язань перед державою, штрафів та звинувачення в економічних злочинах.
Які послуги може надати податковий адвокат?
Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб затребувані майже всі аспекти податкового права і саме вони є у компетенції адвоката у податкових справах:
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Усні та письмові консультації в питаннях впорядкування податкової документації компанії, відповідності комерційної діяльності чинному законодавству.
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Консультування в питаннях зовнішньоекономічних відносин, а саме: як уникнути надлишкового оподаткування імпорту, експорту та транзиту товару чи сировини.
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Впровадження заходів щодо зменшення податкового навантаження на компанію, шляхом оптимізації діяльності та отримання податкових преференцій (пільг).
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Підготовка до перевірки представниками фіскальної служби: робота з документами та персоналом компанії.
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Присутність адвоката безпосередньо під час перевірки органом ДФС, контроль правомірності дій перевіряючих, протидія порушенню прав платника.
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Оскарження рішень ДФС у досудовому та судовому порядках.
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Супроводження спорів з контрагентами в питаннях недотримання умов договору.
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Мирне усунення конфліктів всередині компанії, пов'язаних з перевищенням службових повноважень, порушенням статуту компанії, законів про працю.
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Захист клієнта, звинуваченого у податкових, економічних та посадових злочинах, у тому числі підробці документів, хабарництві, ухиленні від сплати податків, шляхом приховування доходу компанії.
Послуги податкового адвоката у Києві є надзвичайно затребуваними серед тих, хто воліє не ризикувати репутацією компанії та не брати участі в суперечках з податковою службою, тим більше, не стати звинувачуваним у злочинах, яких не скоїли.
Законодавство України постійно зазнає змін, і хоч іноді вони здаються вам зовсім незначними, це може стати причиною величезних штрафів під час першої ж перевірки. Не варто ризикувати тим, що ви так старанно вибудовували роками. Довіряйте важливі справи лише фахівцям, які безперечно знаються на них, і будьте впевнені в світлому майбутньому свого бізнесу.