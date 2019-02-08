Психозы недели. Украина в поиске

Пока парламент дружно прикреплял к Конституции стремление в ЕС и НАТО, мы с кумом сходили в будущее. Пришел к выводу, что постсоветское поколение, которому уже стукнуло 28 лет, четко уяснило, что Ющенко ошибся, и Украина не имеет конкурентоспособного прошлого. Потому копошится в технологических отходах китайской научной мысли. Шоком для них стал поход в президенты комика Зеленского вместо певца Вакарчука, которому американцы прописали парламентские выборы. И, главное, их не волнует судьба коллектора в Бердянске. А он тем временем снова обвалился. После ремонта...



Как вы относитесь к современному искусству? Развешивать кишки, раскладывать фаллосы, делать инсталляции из унитазов? Микеланджело с Репиным, конечно, по очереди в гробах переворачиваются. Но Европа насмотрелась красивостей за несколько сотен лет и теперь стремится к отвратительности, но оригинальной.



А мы стремимся в Европу. И заодно в НАТО. Одной ногой туда, другой туда. Даже записали себе в Конституцию, чтобы не забыть. Поэтому надо соответствовать. В том числе и персонально. Поэтому пока парламент в едином порыве закреплял (или прикреплял, не знаю, как юридически верно сказать, – автор) курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и ЕС, кум повел меня на ВДНХ.



Если кто не знает, это Выставка достижений народного хозяйства. Очень популярное в советское время место пропагандистского променада. В каждой советской республике была такая территория. Раньше там выставляли достижения народного хозяйства: самолеты АН, трактора ХТЗ, каких-то особенно плодовитых свиноматок.



Сейчас какие достижения, такая и выставка: пустая, облупленная, но зато веселая. Карусели, горки, локации, палатки с глинтвейном и ледяные фигуры. Две печальные козы олицетворяют контактный зоопарк. А в бизнес-инкубаторах на базе холодных неотремонтированных павильонов выращивают украинских биллов гейтсов и стивов джобсов.



По состоянию на вчерашний вечер поступила информация, что по канализационному ходу в районе Свято-Никольского храма Бердянска образовались новые, пока еще не глубокие, но с определенной тенденций провалы земли. А заодно рухнула часть здания при заводе «Азовкабель», где размещался отдел кадров, художественная библиотека и другие бесполезные по нынешним временам учреждения

Пока писал эти свои размышлизмы, появилась утечка с Банковой, что отставка Супрун – хитроумный повод организовать встречу Трампа и Порошенко накануне выборов. Тонкая игра, ничего не скажешь. Так и представил себе, как Трамп, когда ему расскажут, кто такая Супрун, прибежит к нашему президенту с криком: “Петя, дай конфету! Обожаю Киевский торт!”. Это вполне в духе поисков Украиной себя. Аплодисменты. Занавес

Там же, среди развалин сталинского ампира, прорастает новая технологическая мысль, основанная на китайских разработках. Называется Carbon Media Art Festival. Если коротко, то надо зайти в арт-объект и среди развешанных на веревочках пакетов с мусором, надев китайские VR-очки (в “Розетке” от 400 грн. до 3 тыс. грн.), увидеть в них... кувшинки. А потом вообразить себя на дне загаженного украинского водохранилища, куда несознательное население сбрасывает всякий, как у нас любят говорить, “непотріб”.Совершенно недопустимое поведение как для европейской нации. Голландцы со своих велосипедов от такого безобразия попадали бы. Я уже не говорю о датчанах, которые перешли на отопление зданий собственными экскрементами и очень преуспели на этом поприще.Как показала экологическая трагедия Бердянска, у нас этого добра пропадает видимо-невидимо. В Бердянске как раз видимо. До сих пор. С момента публикации предыдущей статьи на эту животрепещущую тему прошла уже неделя. В политике произошли тектонические сдвиги. За проект изменений в Конституцию о вступлении в Евросоюз и НАТО во втором чтении проголосовало аж 335 депутатов. А коллектор все равно не работает.Точнее, работает с перебоями. Его как бы отремонтировали. Но он сразу после ремонта обвалился снова. То ли в знак протеста против евроинтеграции, то ли оказался тайным адептом Путина.Оказалось, что для капитальной реконструкции надо не 8 млн. грн., как думали изначально, а целых 20 млн. грн. А еще лучше – 40 млн. грн. Но поскольку нет даже 5 млн. грн., придется пользоваться удобствами осторожно. Ходить вокруг унитазов на цыпочках. Хотя не факт, что это спасет.По состоянию на вчерашний вечер поступила информация, что по канализационному ходу в районе Свято-Никольского храма Бердянска образовались новые, пока еще не глубокие, но с определенной тенденций провалы земли. А заодно рухнула часть здания при заводе «Азовкабель», где размещался отдел кадров, художественная библиотека и другие бесполезные по нынешним временам учреждения.И тут настал момент разъяснить, какого хрена мы с кумом потащились на ВДНХ смотреть в VR-очки на развешанный мусор. Проблема в... “совке”. Кум сильно переживает, что родился в СССР и потому отстал от жизни и современных ценностей своих отпрысков, которые родились уже в “незалежной”.Страшно подумать, но после финиша Советского Союза выросло уже два поколения новых украинцев. Первым “незалежным” детишкам по 28 лет. А их собственные “нащадки” уже ходят в первый класс.Это то поколение, которое разочаровано, что Святослав Вакарчук не идет в президенты, а двигается только в парламент. Потому что для них Володя Зеленский уже стар и не остроумен, чтобы голосовать за него просто так.Хотя на самом деле с Вакарчуком все очевидно. Американцы такие предсказуемые в политтехнологиях. На хапок избирателя не берут. Работают поэтапно. Как было с Виктором Ющенко – сначала в парламент зашел, а потом уже на президентство.Кстати, наша юная поросль уже забыла, кто такой Ющенко и не помнит, как он спустил миллионы долларов на “гетьманский Батурин”. Зато интуитивно осознала, что Украина не имеет конкурентоспособного прошлого. По сравнению с Францией, Италией, Грецией. На худой конец, есть Латинская Америка и всякие там ацтеки. Куда нам со свиным рылом да в их калашный ряд?Еще новое поколение ничего не хочет делать руками. Как показывает опыт их родителей-заробитчан, это утомительно и низко оплачивается. Поэтому оно лихорадочно нащупывает, что можно продать из будущего. Какие еще 3D-технологии, виртуальная реальность и всякие такие разработки, которые создают, лежа на диване, не монетизированы в западном мире?Но, оказывается, что все велосипеды, которые мы пытаемся изобрести, уже существуют. И в гораздо более совершенной конфигурации. С современным искусством тоже все непросто. Европа монополизировала право быть законодателем мод. Европейцы могут складывать говно в кучу и считать это шедевром, потому что их “мытци” – это бренд. А мы не можем. Хотя у нас материала для таких инсталляций полно. И не только в Бердянске.Что же касается высоких технологий, то в этом уже преуспели китайцы с американцами. И пока мы строим в мечтах свой украинский “гиперлуп”, воздвигли, скажем, в славном городе Орландо фантастические аттракционы, где народ полностью погружается в параллельную реальность. А многие в ней и остаются.Но, поскольку не все об этом на нашем хуторе знают, Украина находится в активном поиске своего 3D-места под технологическим солнцем. В то время как западный мир воспринимает нас исключительно как добрых селян с початком кукурузы и мешком зерна. Немного смешных и амбициозных, но в целом простодушных. Как и наше национальное “наивное малярство”. Да, это, звыняйте, не Шишкин и не Суриков.P.S. Пока писал эти свои размышлизмы, появилась утечка с Банковой, что отставка Супрун – хитроумный повод организовать встречу Трампа и Порошенко накануне выборов. Тонкая игра, ничего не скажешь. Так и представил себе, как Трамп, когда ему расскажут, кто такая Супрун, прибежит к нашему президенту с криком: “Петя, дай конфету! Обожаю Киевский торт!”. Это вполне в духе поисков Украиной себя. Аплодисменты. Занавес.