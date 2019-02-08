Умер Сергей Юрский

В Москве в возрасте 83 лет скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на дочь актера Дарью.

Прощание состоится в Театре Моссовета. Сейчас решается вопрос и дате и месте похорон.



В Мосгордуме заявили, что память об артисте могут увековечить мемориальной доской на доме, где он жил.





Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье.



Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.



После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.



Еще будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.



В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

Играл и режиссировал на сцене "Школы современной пьесы", МХТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.



Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" и многие другие.



Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.









