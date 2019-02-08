«Новое рождение». Попирая основы как бы...

Когда вчера, 7 февраля 2019 года, 334 народных депутата Украины записали в Конституцию страны главный стратегический курс – на вступление в ЕС и НАТО, удивлению (радости, негодованию – кому как) не было предела. И вовсе не потому, что Украина хочет, чтобы ее поимели членом там, где этого делать не хотят. И Евросоюз, и НАТО где мягко, где твердо и жестко, но недвусмысленно заявили: Украина не готова к вступлению. Не в том дело, что рылом не вышла (хотя и в этом тоже – ободранных, нищих солдат не везде пускают), а потому, что реформ нет, а коррупция в ней имеется.



Тотальная и мешающая развитию, оставляющая украинскую армию как раз в том состоянии, при котором в НАТО она может понадобиться лишь в качестве обильного и дешевого пушечного мяса. Если что и не дай Бог, конечно...



Но проблема в том, что правящий в Киеве режим во второй раз попрал основы, на которых закладывалась и вставала сначала на рахитичные ножки сама Украина. Первый раз – когда в Украине успешно закончился «ленинопад». То есть массовое и централизованное снесение памятников Владимиру Ленину и его последователям, создавшим Украину. Как бы нынешние укровласти ни воспевали Симона Петлюру, пристреленного в Париже за организацию еврейских погромов, или других вождей «национально-вызвольных змагань» типа Владимира Винниченко или Михаила Грушевского, которые пытались потом служить большевикам-ленинцам, да коврижки оказались не по их жадным ртам, не они – создатели страны. Винниченко обиделся, что его не ввели в состав политбюро КП(б)У, и эмигрировал во Францию и там чуть не дожил до того времени, когда верный ленинец Никита Хрущев передал Украине Крым. А Грушевский благополучно «академствовал» в Киеве, пока не перебрался в Москву, в Россию и там не был заботливо прирезан во время несложной операции на отдыхе в модном тогда Кисловодске.



Но как бы там ни было, а, повторяю, не Петлюра и Винниченко с Грушевским создали Украину, а Ленин, который в русофобской ненависти к своей Родине не только «разрешил» Украину, но и прирезал к ней весь промышленный юго-восток. Ну, чтобы разбавить крестьянское население остальной Украины (без Галичины и Волыни, просра...ых Петлюрой полякам за обещание оставить его «головным отаманом» в Киеве). Если кто не помнит, то Донецко-Криворожская Республика (ДКР) большевика Артема согласилась по просьбе Ленина войти в состав Украины на одном условии – «новая» Украина никогда не будет заявлять о разрыве с Россией. Москве через пару-тройку лет даже пришлось срочненько организовывать катастрофу со смертью Артема, чтобы только так выбить «автономистские настроения» из Донбасса и Харькова с их «элитами». Да и Харьков, похоже, делали «первой столицей» Украины, чтобы какое-то время в Киеве понимали, кто тут «главный».



Второй раз посягательство на основы было свершено при голосовании за вступление в НАТО и ЕС. Попраны были основополагающие документы, которые лежат в основе обоснования независимой Украины. Это голосование – однозначное изменение государственного статуса Украины в международной системе координат. Это отказ от внеблоковости и нейтральности

Главный парадокс ситуации заключается в том, что жить Украину в старых рамках, но с новыми декларациями и установками, поправшими основы, заставит именно... Запад. Те самые НАТО и ЕС, которые не хотят иметь ее в своих рядах ни членом, ни как-нибудь еще. По большому счету, Украина как жила без НАТО и ЕС, так и будет жить

Большевики, конечно, были доками в разводках и стравливании. Но дело свое они сделали – в мире появилась Украина, которая в 1922 году полноценно создавала и весь СССР, а чуть позже – и ООН. А другие верные ленинцы только «домазывали» ее территориально: Сталин прилепил Волынь, Южную Бессарабию, Буковину и – о, бинго! – саму Галичину будущих древних шумеров, ставшую «украинским Пьемонтом». Но перед этим, как уже было сказано, Хрущев спьяну и в честь 300-летия подзабытой уже Переяславской рады подарил Украине Крым, сегодня благополучно профуканный назад, в Россию, именно нынешними «борцами с майдана».И вот в отношении этих ребят, фактически «отцов-основателей» Украины в ней нынешней и было организовано и проведено «политическое отцеубийство» под названием декоммунизация и десоветизация, плавно перетекшие сегодня в дерусификацию и откровенную русофобию и названные «деколонизацией».Второй раз посягательство на основы было свершено при голосовании за вступление в НАТО и ЕС. Попраны были основополагающие документы, которые лежат в основе обоснования независимой Украины. Это голосование – однозначное изменение государственного статуса Украины в международной системе координат. Это отказ от внеблоковости и нейтральности. В Декларации о государственном суверенитете УССР от 16 июля 1990 года сказано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».Именно этот документ был положен в основу Акта о провозглашении независимости Украины 24 августа 1991 года. В Акте сказано, что он принимается «осуществляя Декларацию о государственном суверенитете УССР». И именно этот Акт на основе Декларации и был подтвержден на референдуме 1 декабря 1991 года, когда Украина начала свою независимость. Именно под этот нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украине в декабре 1994 года выдавали гарантии Россия и все остальные члены «ядерного клуба» планеты. Именно с отказом от ядерного оружия и союзничества с кем-либо Украину и признавали после 1 декабря 1991-го. Тогдашний президент Леонид Кравчук очень умело торговался со всем миром, требуя признания независимости Украины. Он тогда совершенно справедливо полагал, что чем больше стран мира признают Украину, тем лучше для нее, тем защищеннее она и тем выше ее безопасность.Так оно, в принципе, и было. Второй президент Леонид Кучма в этом Кравчука поддержал. Более того, проводил курс так называемой многовекторности, которая позволила сосать одновременно двух «маток» – Россию и Запад и к началу третьего тысячелетия даже вывела Украину в разряд «восточноевропейских тигров». Вот только некоторые показатели тогдашнего успеха от внеблоковости, многовекторности и ума в управлении:- после десятилетнего экономического спада в 2002-2004 годах рост ВВП превысил 35%;- по итогам 2004 года прирост ВВП составил 12,4% – самый высокий показатель с момента обретения Украиной государственной независимости;- объемы производства промышленности выросли в 2002-2004 годах более чем на 60%;- прирост реальных инвестиций в 2004 году составил 35%, а прибыль предприятий увеличилась на 20 млрд. грн., или почти в 1,5 раза;- опережающими темпами росло машиностроительное производство – на 30,7%;- объем экспорта вырос почти на 70%, а в 2004 году экспорт товаров увеличился на 43,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года;- производительность труда в промышленности только за 2004 год выросла более чем на 15%;- выполнение годового плана общего фонда государственного бюджета составило 100,6%, государственного бюджета в целом – 103%, местных бюджетов – 112%, консолидированного бюджета – 107%;- за 2002-2004 годы удалось реализовать политику опережающего роста (по сравнению с увеличением ВВП) реальных доходов населения и, прежде всего, реальной заработной платы. Этот показатель вырос 2003 году на 15,2%, в 2004 году – на 24,1%.То есть что ни возьми – голубая мечта нынешней власти, за время правления которой Украиной по самым скромным подсчетам потеряна треть ВВП, а общее обнищание населения перевело Украину в разряд самой бедной страны Европы. Как говорится, вот тебе, бабушка, и постмайданные дни освобождения от здравого смысла...А главный парадокс ситуации заключается в том, что жить Украину в старых рамках, но с новыми декларациями и установками, поправшими основы, заставит именно... Запад. Те самые НАТО и ЕС, которые не хотят иметь ее в своих рядах ни членом, ни как-нибудь еще. По большому счету, Украина как жила без НАТО и ЕС, так и будет жить. Нет, повозить мордой по столу и попользовать для своих нужд – это всегда пожалуйста. И тот факт, что депутаты оставил без изменений статью Конституции Украины, запрещающую иметь иностранные базы на своей территории, ничего не значит. Если Украина или часть ее все же вступит в НАТО, а Альянс решит построить в Украине базу с ядерным оружием в ней, то как вы думаете, помешает ли этому статья Конституции или все же победит Устав НАТО, который члены должны беспрекословно выполнять? Ответ, как мне кажется, ясен, как диагноз спикера Рады Андрюхи Парубия во всем его облике и без всяких справок.Да и вообще, любые базы в Украине, живущей сегодня в парадигме «барышня ляглы и просют», Запад и так может построить. А отказ от внеблоковости и безъядерности позволит на этих базах и без члена НАТО размещать все, что угодно. Говорят, это повысит безопасность Украины. Ага! Особенно рядом с Россией, если та решит, что изменение статуса Украины – это угроза ее, России, безопасности. И что с этим нужно что-то делать. Как сделали с Сирией, чтобы оттуда недобитые и наоборот – усилившиеся боевики ИГИЛ типа не пошли в Среднюю Азию и не угрожал оттуда России. Вам не кажутся очень опасными эти аналогии? А вот мне кажутся...Вот, в принципе, и все, что, как мне представляется, тоже нужно знать дополнительно к лишению Украины статуса внеблоковости. Это реальной серьезный шаг, хотя нас никуда и не зовут и не подпускают. Не зря же главковерх и гарант как нации, так и Конституции радовался страшно и сравнивал голосование с еще одним днем рождения Украины и с ее независимостью. Это действительно рождение новой Украины. Как и после томоса, который, по словам того же гаранта, стоит в ряду новых дней рождения. Одно пугает: не зачастили ли мы что-то с новыми рождениями? Так же можно и пупок порвать. А где может оказаться град на холме, построенный на разрушенных фундаментах, даже говорить не хочется. Я видел не один привокзальный нужник в Украине. Жуткое, душераздирающее зрелище. Хотя и не гиперлуп, конечно...