СМИ: российские наблюдатели прибудут на выборы в Украину 11 февраля с мандатом от ОБСЕ

Граждане России в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине намерены прилететь в Киев 11 февраля, несмотря на запрет. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Коммерсант".



По данным источника, после того как Киев решил не пускать на выборы даже граждан РФ членов БДИПЧ, в Бюро всерьез обсуждали возможность вообще не направлять наблюдателей в Украину на выборы. Но в итоге от этой идеи отказались.



Источник утверждает, что 11 февраля гражданки РФ Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

