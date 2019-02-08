НАБУ возбудило дело против экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка из-за возможной халатности при возврате около 5,5 миллиарда долларов клиентам банков, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"НАБУ открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 миллиардов гривен (около 5,5 миллиарда долларов по курсу нацбанка) клиентам искусственно обанкротившихся банков", - говорится в сообщении.



По информации источника, дело возбуждено по решению суда, который удовлетворил жалобу депутата Верховной рады Виталия Куприя и обязал НАБУ возбудить уголовное дело. Куприй считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Украины Юрий Луценко совершили халатные действия при возмещении за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 миллиардов гривен, что, возможно, привело к негативным последствиям.



Указывается, что дело завели 18 января по статье 367 ("служебная халатность") Уголовного кодекса.



При этом, агентству "Украинские новости" в пресс-службе ICU сообщили, что ни Пасенюк, ни группа ICU и входящие в нее компании, ни сотрудники группы не являются стороной уголовного дела, инициированного Куприем или кем-либо другим.



"Более того, Макар Пасенюк никогда не являлся должностным лицом Национального банка Украины или Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Согласно публичному заявлению кандидата в президенты Украины Виталия Куприя, только в прошлом году он направил около четырех тысяч депутатских запросов в различные инстанции на различные темы. Можно только догадываться о целях инициатив народного депутата, в отношении которого, по открытым данным, НАБУ ведет расследование по подозрению в незаконном обогащении за счет составления депутатских запросов в интересах третьих лиц", - цитирует агентство сообщение пресс-службы компании.

