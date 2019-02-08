В РПЦ рассказали о количестве приходов УПЦ, перешедших в "новую церковь"

Не более 30 приходов перешли к настоящему времени в созданную "православную церковь Украины" (ПЦУ), 45 храмов канонической Церкви просто захвачены, сообщил в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



"Некоторые украинские СМИ бодро рапортуют о переходе уже 200 храмов канонической Церкви в новую структуру, томосоносную ПЦУ (или СЦУ). Это неправда. Перешедших храмов не более 30. В 45 храмах произошли привычные для раскольников захваты", - написал Легойда в своем Telegram-канале.



В свою очередь замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич уточнил, что речь идет не о 200 храмах, перешедших в новую церковную структуру, а о "двухстах конфликтных точек", где часть храмов УПЦ уже захвачены. В эфире телеканала "Думская.TV" Данилевич сообщил, что ему сейчас известно примерно о 120 конфликтах, когда верующих и настоятеля пытаются силой принудить поддержать новую церковную структуру.



"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.

