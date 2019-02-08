В ДНР готовятся передать Киеву 300 заключенных, осужденных до конфликта

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовят к передаче Киеву 300 заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе и изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории, заявила в пятницу журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.



"На данный момент у нас 300 человек, желающих отбывать срок на территории Украины. Я знаю, что на территории ЛНР была передана партия заключенных. Мы на данный момент еще готовим. Закончатся все процедуры, мы подготовим списки и сможем передать заключенных", - сказала Морозова журналистам.



Омбудсмен добавила, что Киев в ходе последней передачи заключенных предоставил список из 465 фамилий. После обработки документа в ДНР выяснилось, что 132 человека из этого списка уже освобождены, пятеро умерли, 13 были переданы ранее.

