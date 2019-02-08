На Украине зафиксировали более 800 нарушений в ходе предвыборной кампании

Министерство внутренних дел Украины зафиксировало более 800 сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании, возбуждено 19 уголовных дел, сообщил глава ведомства Арсен Аваков.



"В МВД поступило 803 обращения граждан о нарушениях во время избирательного процесса, открыто уже 19 уголовных производств", - цитирует Авакова пресс-служба МВД в Facebook.



По его словам, МВД определило три основные группы рисков во время избирательной кампании - покупка голосов, манипуляции с реестром избирателей и попытки вмешательства в электронную систему выборов. "По каждому из этих рисков выработана система защиты", - добавил министр.



Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов. ЦИК зарегистрировал 42 кандидатов в президенты, что является рекордным за всю историю.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

