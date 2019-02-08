Тимошенко выступила против создания автономного региона в Донбассе

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против инициативы о предоставлении Донбассу статуса автономного региона.



Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта на востоке страны, предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.



"Прозвучало… что нужно создать автономию на Донбассе. Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "1+1".



По ее мнению, переговорный процесс по урегулированию ситуации в регионе зашел в тупик. Тимошенко также считает, что украинские политики "за спиной Украины" ведут переговоры о капитуляции страны.

