Суд рассмотрит отмену запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля

Министр юстиции Украины Павел Петренко призвал поддержать Уляну Супрун, которой Окружной административный суд Киева запретил исполнять обязанности министра здравоохранения, и анонсировал рассмотрение ходатайства ведомства об отмене соответствующего решения суда на 14.00 11 февраля.

"Министерство юстиции от имени правительства Украины подало ходатайство об отмене временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Давайте вместе поддержим госпожа Уляну, которая бросила вызов системе. Справедливость должна быть восстановлена", - написал Петренко в своем микроблоге в соцсети Twitter.



Согласно информации в его сообщении, рассмотрение ходатайства Минюста Окружной админсуд украинской столицы назначил на 14.00 11 февраля сего года.



Как сообщалось, Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игоря Мосийчука 5 февраля 2018 года запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.



В Окружном админсуде столицы пояснили, что приняли такое решение в связи с двойным гражданством Супрун и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.



6 февраля министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст обжалует решение Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра. На следующий день министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что Окружной админсуд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство Минюста 11 февраля, но время заедания ранее не сообщалось.

