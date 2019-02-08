Гриценко: Порошенко дал указание выделить 2 млрд гривен на подкуп избирателей

Кандидат в президенты, глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что Петр Порошенко дал указание выделить 2 миллиарда гривен на подкуп избирателей. Об этом он сказал в эфире программы Право на власть.



"Я еще раз говорю под запись - пусть министр Аваков слушает: та информация, которой владею я - они решили выделить 2 миллиарда гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей, и чтобы дальше сидеть у корыта", - сказал Гриценко.



Он также заявил, что за организацией этого стоят два человека. "Ключевые фигуры в штабе действующего президента, которые это все организовывают - опять говорю под запись Авакову, пусть открывают производства - их две: Виталий Ковальчук - первый заместитель главы АП, и второй - это Сергей Березенко - теневой штаб, где собрали таких креативных мерзавцев, которые это все делают, это депутат фракции БПП", - сказал Гриценко. Он рекомендовал МВД уже сейчас их вызвать, "превентивно брать показания, следить за ними".

