На Украине больше больных корью, чем во всей Европе

На Украине больше больных корью, чем во всей Европе

За прошлый год корью на Украине заболело больше людей, чем во всей Европе. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC. По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тысяч человек, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - более 53 тысяч.

Относительно летальных исходов от кори, то в Европе в 2018 году умерли 72 человека, из них 16 - на Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни на Украине является низкий уровень вакцинации.

Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:

Украина - 53 218 человек

Сербия - 5 076 человек

Израиль - 2 919 человек

Франция - 2 913 человек

Италия - 2 517 человек

Россия - 2 256 человек

Грузия - 2 203 человек

Греция - 2 193 человек

Албания - 1 466 человек

Румыния - 1 087 человек