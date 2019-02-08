На Украине больше больных корью, чем во всей Европе

За прошлый год корью на Украине заболело больше людей, чем во всей Европе. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC. По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тысяч человек, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - более 53 тысяч.

Относительно летальных исходов от кори, то в Европе в 2018 году умерли 72 человека, из них 16 - на Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни на Украине является низкий уровень вакцинации.



Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:



Украина - 53 218 человек



Сербия - 5 076 человек



Израиль - 2 919 человек



Франция - 2 913 человек



Италия - 2 517 человек



Россия - 2 256 человек



Грузия - 2 203 человек



Греция - 2 193 человек



Албания - 1 466 человек



Румыния - 1 087 человек



